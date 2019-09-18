Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk inşaat devi konkordato istedi /18 Eylül 2019 22:25

Türk inşaat devi konkordato istedi

Yıllardır iflas söylentileri ile gündem olduğu söylenen Kayseri’nin önde gelen inşaat şirketlerinden Suat Altın İnşaat'ın, mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunduğu belirtiliyor.

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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, avukatı aracılığıyla Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvuru da bulunan Suat Altın İnşaat firmasına talebi geçici olarak kabul edildi ve üç aylık ek süre verildi.

Bu süreçten sonra mahkeme uygun görürse Suat Altın İnşaat’ın konkordato talebini kabul edecek veya reddedecek.

Haberde aktarılana göre, geçtiğimiz hafta cuma günü ön başvurusu kabul edilen talep üzerine Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi üç ay süreyle geçici komiser olarak Mali Müşavir Kenan Duran, İnşaat Mühendisi Süleyman Soydan ve Erciyes Üniversitesi’nden de Burak Adıgüzel’i görevlendirdi.

Görevlendirilen komiserlerin üç ay boyunca Suat Altın İnşaat‘ın gelir-gider ve borç dokümanını inceleyerek rapor hâlinde mahkemeye sunacağı ifade ediliyor.
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