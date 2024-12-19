TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı: Yüzde 45+20 formülü





"BUNU VERİRLERSE İMZA ATARIZ"

Gerçek Gündem'den Sinem Eryılmaz'ın haberine göre asgari ücret 2025 için zam pazarlığında milyonlar nefesini tuttu. Asgari ücret üçüncü toplantısı sonrası TÜRK-İŞ talebini açıklamasa da açlık ve yoksulluk sınırını işaret etmişti. Maaş zammı düzenlemelerinde uzlaşı aranırken net 17.002 TL olarak asgari ücretin ne kadar olacağı da gündemdeki sıcaklığını artırdı. Asgari ücret Ocak zammı için beklenen açıklama geldi."Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerine refah payı ile zam yapılmasını istiyoruz. Yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olmasını istiyoruz. Bunu verirlerse imza atarız. Yoksa atmayız."Asgari ücrete zamda ilk rakam geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. İşveren heyeti başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un, işçi heyeti başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın yaptığı toplantı, basına kapalı yaklaşık 1 saat sürdü. Ancak bir kez daha beklentiler boşa çıkarak masada rakamlara yer verilmedi.Toplantı sonrasında, "Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik ve bu ülkede yaşayan 8 milyon civarında asgari ücretli bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, tenceresini kaynatabilsin, çocuklarının ihtiyacını karşılayabilsin, evinin giderini, elektriğini, suyunu, doğal gazını karşılayabilsin dedik, bunları gündeme getirdik, konuştuk” diyen Ramazan Ağar, “Bu söylediklerimizden herhalde hemen hemen rakam çıkıyor. Zaten bu rakamın tamamı çıksa onu verme şansları zaten yok. Yani bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz” diyerek ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdikleri açlık ve yoksulluk sınırını işaret etmiş ancak yine de rakamı söylememekte ısrarcı davranmıştı.TÜRK-İŞ’in Ekim ayı açlık sınırı 20 bin 432 lira, yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 liraya olarak açıklanmıştı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 26 bin 527 lira olarak hesaplandı.Ancak TÜRK-İŞ bugün rakam açıklama kararı aldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kameralar karşısına geçerek şunları söyledi. İşte o açıklamalar..."19 gündür süren bir serüveni yaşıyoruz. Bu dönem de geçen dönem de 4 asgari ücretli arkadaşımız ile masadayız. Geçmişte masada sendikacılar vardı. Üyelerimizin tamamı burda, 3 kere toplantı yaptık. Kamuoyunda rakam açıklayın diyorlar. TÜRK-İŞ niye açıklamıyor diyorlar. Öncelik işverende. Ne verecek? Hükümet bu işin başında. Asgari ücret ile ilgili rakam bekledik. Masada herkes var. Rakam getiriyorlar. Biz öyle bir noktadayız ki 2024 herkes için zor oldu. Kamu işçisi şu an asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Asgari ücret 5 sene önce belirleme ücretiydi. Şimdi geçim ücreti oldu. Asgari ücretin tamamına yakını özel sektörü ilgilendiriyor. Son 30 senedir 6 kere imzalayabildik. 3 toplantıda nasıl geçinemediklerini hükümete ve işveren temsilcilerine anlattılar.""Kira artışı, doğal gaz, sebze meyve, geçim giderleri ortada. Asgari ücretin alım gücü 11 bin liraya düştü. 1 hafta bile geçinmeler mümkün değil. Bunlar anlatıldı. Bugün biteceğini umut ediyorduk. Rakam vermesi gerekenler vermiyor. Herkes bizden bir rakam bekliyor. Benim önümde 50, 30, 28 bin liralık rakam var. Görüyorum ben. Sayın Mehmet Şimşek 'ülke iyiye gidiyor' diyor. O zaman hepimizi mutlu olacağı bir rakam açıklayın. Başkanlar kurulunun tamamının kanaatini aldık. Bu kararı bu işi yaşayan arkadaşlar alıyor.""Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerine refah payı ile zam yapılmasını istiyoruz. Yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olmasını istiyoruz. Bunu verirlerse imza atarız. Yoksa atmayız. Onlar açıklamadı, biz açıklamaya mecbur kaldık."Sendikanın talep ettiği rakam 17002 TL olan 2024 asgari ücret rakamının yüzde 74'lük bir zam ile 29.583 TL'ye yükselmesi anlamına geliyor.