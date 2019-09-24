Türk iş dünyasında Thomas Cook paniği

Turizm devinin iflası ile Türkiye'deki otellerin 1 milyar paund civarında bir alacağının batacağı öne sürülüyor. Söz konusu otellerin ise Türk bankalarına döviz cinsi kredileri bulunuyor.





Thomas Cook iflasından Türkiye’ye ağır fatura







Saatler ilerledikçe Thomas Cook'un batışının Türkiye'de oluşturacağı hasarın boyutu da netleşiyor. Söz konusu İngiliz şirketinin Türk turizm şirketlerine 700 milyon ila 1 milyar pound arası borcu bulunuyor. Borcun bir bölümü Antalya bölgesinde geri kalan ve en büyük bölümü ise Fethiye tarafındaki tesislere.





BANKALAR PANİKTE





Öte yandan Patronlar Dünyası sitesinin haberine göre Thomas Cook'un iflası Türk bankalarının da panik yaşamasına neden oldu.





Bir banka yöneticisi, özellikle Fethiye bölgesindeki tüm tesislerin yüksek miktarda döviz cinsi borcu olduğu ve İngiliz şirketin batmasından dolayı bu ödemelerin aksayabileceğini söyledi.