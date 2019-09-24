Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk iş dünyasında Thomas Cook paniği /24 Eylül 2019 16:25

Türk iş dünyasında Thomas Cook paniği

Türkiye bankalardaki enerji ve inşaat batıklarını konuşurken, şimdi de Thomas Cook endişesi başladı

SHABER3.COM

Turizm devinin iflası ile Türkiye'deki otellerin 1 milyar paund civarında bir alacağının batacağı öne sürülüyor. Söz konusu otellerin ise Türk bankalarına döviz cinsi kredileri bulunuyor.

Thomas Cook iflasından Türkiye’ye ağır fatura

Saatler ilerledikçe Thomas Cook'un batışının Türkiye'de oluşturacağı hasarın boyutu da netleşiyor. Söz konusu İngiliz şirketinin Türk turizm şirketlerine 700 milyon ila 1 milyar pound arası borcu bulunuyor. Borcun bir bölümü Antalya bölgesinde geri kalan ve en büyük bölümü ise Fethiye tarafındaki tesislere. 

BANKALAR PANİKTE

Öte yandan Patronlar Dünyası sitesinin haberine göre Thomas Cook'un iflası Türk bankalarının da panik yaşamasına neden oldu.

Bir banka yöneticisi, özellikle Fethiye bölgesindeki tüm tesislerin yüksek miktarda döviz cinsi borcu olduğu ve İngiliz şirketin batmasından dolayı bu ödemelerin aksayabileceğini söyledi. 
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