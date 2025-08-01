TÜRK-İŞ: Hükümetin yeni zam teklifi olumluya yakın





TTK ve MTA greve gidiyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kendisine doğru uzatılmış mikrofonlara konuşuyor. Etrafında kalabalık bir grup toplanmış durumdaTürkiye'de kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar uzlaşı sağlanamazken, hükümet yeni bir teklifte bulundu.Dün gece, davet üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bulunduğu dört saatlik bir toplantıya katıldı.Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kendilerine yeni bir teklif iletildiğini söyleyen Atalay, "Yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor" dedi, kararı sendika üyelerinin vereceğini vurguladı.Atalay yeni teklifin detaylarını şu şekilde özetledi:"Brüt günlük çıplak ücreti 1400 TL'nin altında olan tüm çalışanların ücreti 1400 TL'ye çıkarılacak. 1400 TL'nin üzerine ortalama 40 TL seyyanen zam yapılacak. Birinci altı ay için yüzde 24 zam, ikinci altı ay için 50 TL seyyanen zam sonrası yüzde 11 oranında zam, üçüncü altı ay için yüzde 10 zam, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam öngörülüyor."Taleplerinin ikinci altı ay için yüzde 16 zam oranı olduğunu hatırlatan Atalay, yeni teklifin ise yan haklarla toplamda yüzde 14'e karşılık geldiğini ifade etti, "Herkes bordrosunu inceleyecek, muhasebesini yapacak. Sonra bize bilgi verecek. Eğer kabul edilirse, heyet Çalışma Bakanlığına gidecek. Sözleşme imzalanacak" ifadelerini kullandı.Bu arada Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), yarın itibarıyla Türkiye Taşkömürü (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA) kurumlarında grev kararı aldı.Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın dün Eti Maden İşletmelerine bağlı Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya tesislerinde yapılacağını duyurduğu grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.Açıklamasında Erdoğan'ın kararına da değinen TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Doğru bulmuyorum. Anayasa Mahkemesi kararı da var, 'yapamazsınız' diyor. Ama maalesef grev ertelendi. Bu ülkede böyle bir sistem var" diye konuştu.