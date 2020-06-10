Türk işçiler mahsur kaldı

Korona günlerinde, işçiler açısından hak kayıpları sık sık gündeme geliyor. Türkiye'den Malta'ya çalışmaya giden 80 işçi de ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 19 gündür eylem yapıyor.







Malta'da Fortina Contracting Ltd. isimli Maltalı bir şirket ile TACA İnşaat isimli Türk şirketin ortak projesinde çalışan Türkiye'den 80 işçi, ücretlerinin aylardır ödenmediğini ancak seslerini ne Malta ne de Türkiye'deki yetkililere duyurabildiklerini söylüyor.





23 Mayıs'ta iş bıraktılar





23 Mayıs'tan bu yana iş bırakma eylemini sürdüren işçiler, dün başlattıkları açlık grevini ise TACA İnşaat sorumlusundan maaşların ödeneceği sözünü alınca sonlandırdı.





DW Türkçe'ye konuşan işçiler, kimine üç, kimine beş aydır ücret ödenmediğini iddia ederek, TACA İnşaat'ın dün akşam yaptığı teklifin ise 2'şer maaş ödemesi olduğunu vurguluyor. Ailelerini Türkiye'de bırakıp çalışmaya geldiklerini belirten işçiler "Bayramda bize tek kuruş harçlık dahi yatırılmadı” diye yakınıyor.





İşçilerin maaş ödemesinin yanı sıra Türkiye'ye dönüş problemi de var.





Önce ödenmeyen maaşlarını almak istediklerini söyleyen işçi Emrah Gökbudak, bunun ardından aralarından bazılarının Türkiye'ye dönmek istediğini, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin yapılmadığını aktarıyor.





Uçuş yapılmıyor





Malta hükümeti yurtdışı uçak seferlerinin 1 Temmuz'da başlayacağını açıkladı, ancak açıklanan ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.





Emrah Gökbudak, "Bizi mecbura koştular, uçak yok, gelemediğimiz için yarım maaş yatırıyorlar. Onu da elden veriyorlar. Sözleşmeye hiç uymadılar, bizi esir gibi çalıştırdılar. Otelde kalıyoruz ama inşaat alanına gitmek için 15 dakika yürüyoruz. Haftanın altı günü sabah 7.00'den akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Polis kontrolü olmazsa pazar günleri de çalıştığımız oluyor” diyor.





İnşaatın yaklaşık iki yıldır sürdüğünü ve kendisinin 2019'da işe başladığını anlatan Gökbudak, sekiz aylık çalışma süresinde üç aylık maaş aldığını öne sürüyor.





‘Malta'da kaydımız çıkmadı’





Yapılan denetimler sırasında Malta'daki işçi bulma kurumunda kayıtlarının olmadığını öğrendiklerini söyleyen Gökbudak, yaşadıkları sorunlarla ilgili Malta hükümetinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de başvuruda bulunduklarını ancak CİMER'den bir yanıt alamadıklarını dile getiriyor.





Gökbudak, "Türk Konsolosluğu da bize yardımcı olmadı. Bir tane hasta için uçak gönderiliyor. Kuveyt'teki işçileri geri getirdiler. Türkiye neden buradaki 80 vatandaşına sahip çıkmıyor” diye soruyor.





Nisan ayında koronavirüs nedeniyle Kuveyt'te çalışan 644 Türk işçi Türkiye'ye getirilmişti. İşçilerin durumuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda Bakanlığın bir çalışması olup olmadığı ve işçilerin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğine dair sorularımızı yanıtlamadı.





Fortina Contracting Ltd'nin bağlı olduğu Fortina Investment ise yaptığı açıklamada, söz konusu çalışanların Fortina ile değil, Türk şirketi ile istihdam edildiğini, Fortina'nın tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.





‘Taşeron şirkete bağlılar'





TACA İnşaat ise işçi ödemelerinin bir alt yüklenici firma tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor. DW Türkçe'ye konuşan TACA İnşaat Proje Müdürü Melih Murat Kızılçelik, "İşçiler bize değil, taşeron şirket Nivaş’a bağlı. Taşeronumuz maaşlarını aksattığı için iş bıraktılar. TACA olarak dün biz teminat verdik, 'maaşlarınızı biz yatıracağız' dedik. Sırf bunun için ek kredi çekip personele maaş yatıracağız. Amacımız bu mağduriyeti gidermek” diyor.





İşçilerin beş aydır maaşlarının ödenmediği iddiasını yalanlayan Kızılçelik, eylemdeki işçilerin yüzde 70'inin 1.5 aylık maaş alacağı olduğunu öne sürüyor. Kızılçelik "Aralık ayı gibi iş başı yaptılar. Ocak maaşını ise Nivaş kendini korumak adına içeride tutacağını ve işten ayrıldıkları zaman vereceğini söylemiş ve öyle anlaşmışlar. Yurtdışında her Türk inşaat firması en az bir maaş, hatta bazı firmalar ikişer üçer maaş içeride tutar ki yaptığı masraflara karşılık eğer işçi veya mühendis kaçarsa elinde bir para olsun. İşçiler 1.5-2 aylık maaş alacağı varken taşeronun maaşları ödeme sözünü kabul etmedi, tüm alacaklarını istedi” diye konuşuyor.





Maaşları ödendikten sonra Türkiye'ye dönmek isteyen işçilerle ilgili ise Kızılçelik, bu konu için merkez ofislerinin çalıştığını, TACA olarak bir uçak kiralayarak herkesi sağ salim Türkiye'ye döndürmeyi planladıklarını aktarıyor.





Firmanın daha önce de kendilerine söz verdiğini iddia eden işçilerin tedirgin bekleyişi ise sürüyor.