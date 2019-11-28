Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu

Atalay, nihai rakamı DİSK ve Hak-İş ile görüştükten sonra belirleyeceklerini de vurguladı.





Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, CHP heyetinin ziyareti sonrası asgari ücretle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yaşam maliyetinin 2 bin 578 TL olduğunu vurgulayan Atalay, "Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetimizin altında olmayacak" diye konuştu.





Atalay, nihai rakamı DİSK ve HAK-İŞ ile görüştükten sonra belirleyeceklerini de vurguladı.





Toplantı 2 Aralık'ta





Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 2 Aralık 2019 tarihinde yapacak. Taraflar bu toplantıda, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin miktarını belirleyecek.