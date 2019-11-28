Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu /28 Kasım 2019 13:07

Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2020 için teklif edecekleri asgari ücret tutarının 2 bin 578 TL'nin altında olmayacağını açıkladı.

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Atalay, nihai rakamı DİSK ve Hak-İş ile görüştükten sonra belirleyeceklerini de vurguladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, CHP heyetinin ziyareti sonrası asgari ücretle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yaşam maliyetinin 2 bin 578 TL olduğunu vurgulayan Atalay, "Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetimizin altında olmayacak" diye konuştu.

Atalay, nihai rakamı DİSK ve HAK-İŞ ile görüştükten sonra belirleyeceklerini de vurguladı.

Toplantı 2 Aralık'ta 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 2 Aralık 2019 tarihinde yapacak. Taraflar bu toplantıda, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin miktarını belirleyecek.
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