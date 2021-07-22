Samanyolu Haber /Gündem / 'Türk İslamı'nı Perinçek temsil etti /22 Temmuz 2021 19:28

'Türk İslamı'nı Perinçek temsil etti

İran'da düzenlenen İslami Uyanış Kurultayı’nda Türkiye’yi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek temsil etti.

SHABER3.COM

İran’ın başkenti Tahran’da Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Afganistan ele alındı. Toplantıya Türkiye’den konuşmacı olarak şaşırtıcı bir isim katıldı.

Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı konferansa Türkiye’den ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.

Zirve’nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler baş danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı.
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