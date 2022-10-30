Türk jetinde kokain iddianamesi hazır: Soylu ile ne ilgisi var?

Brezilya’da ele geçirilen 1,3 ton kokaine ilişkin arasında ACM Holding’in patronu Şeyhmus Özkan’ın bulunduğu 8 kişiye açılan davanın iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı.







İddianamede, tutuklu sanık Özkan’ın “bu uçuşla bizzat ilgilenerek uçuşu organize ettiği, uçak kiralama ücreti olan 160 bin euro tutarındaki parayı hiçbir belge almadan elden teslim aldığı” ve “uyuşturucu madde ticareti organizasyonunu bizzat yönettiği” öne sürüldü.





SÜLEYMAN SOYLU İLE FOTOĞRFLARI ÇIKMIŞTI

Şeyhmus Özkan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir fotoğrafı olduğu ortaya çıkmıştı.





Ancak iddianamede, uyuşturucunun Brezilya’da kimler tarafından satıldığı, Belçika’daki alıcısının kim olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı. İddianameye, Brezilya makamlarının gönderdiği belgeler de girdi.





Brezilya’da bulunan Fortaleza Havalimanından kalkış hazırlığı yapan Türkiye merkezli ACM Airlines isimli özel havacılık şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta 4 Ağustos 2021 tarihinde yapılan aramada 24 bavula yerleştirilmiş şekilde bin 304 kg kokain maddesi yakalanmasına ilişkin İstanbul’da açılan davanın iddianamesine ortaya çıktı.





8 SANIK YER ALDI

DW Türkçe’nin haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18 sayfalık iddianamesinde 8 sanık yer aldı. Sanıklar, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” ile suçlandı. Halen tutuklu bulunan ACM Holding’in patronu Şeyhmus Özkan ile Veli Demir’in yanı sıra şirketin genel müdürü F.R.B., satış departmanı şefi B.K.Ö., operasyon yöneticisi A.B.B., maliyet hesaplama sorumlusu N.Ö.B., şirket müdürü M.Ö. ile ACM Holding yönetim kurulu başkanı L.Ö. de sanık olarak yer aldı.





ULUSLARARASI UYUŞTURCUCU TİCARETİ ORGANİZASYONU

İddianamede, olay için “uluslararası uyuşturucu madde ticareti organizasyonu” denildi. Şüpheli Şeyhmus Özkan’ın sahibi ve fiilen müdürü olduğu ACM Havayolları şirketinin “aracı olarak kullanıldığı” öne sürülen iddianamede, “Brezilya ülkesindeki meçhul bir kaynaktan uyuşturucu madde temin edilerek Belçika’nın Brüksel şehrindeki meçhul teslimat noktasına uluslararası uyuşturucu koridoru takip edilerek sevkiyat yapılabilmesi için bir özel uçuş mizanseni oluşturulduğu” savunuldu. İddianamede, şirketin sahibi Şeyhmus Özkan ise bizzat uçuşla ilgilenmekle ve elden 160 bin Euro almakla da suçlandı.