Türk kadın aktivist İsrail'de öldürüldü!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti.







Halktv.com'da yer alan habere göre olayda 26 yaşındaki Eygi'nin başından vurularak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Fakat Eygi hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde gerçekleştirilen gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti.







Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edildiği belirtilirken, Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladı.





1998 yılında Antalya'da doğan Ayşenur Ezgi Eygi Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak görev alıyordu.