"Türk kahvesinde 2 yıllık artış oranı yüzde 240'a yaklaştı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuruyemişçi dükkânını ziyaret ederek, esnafa kuru Türk kahvesi olarak bilinen kahvenin son iki yıllık fiyat artışı değerlendirdi.



Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiler ışığında yaptığı değerlendirmede, Türk kahvesinin fiyatının son 2 yıl içinde ciddi oranda arttığını belirterek, “Böyle giderse vatandaş kahve keyfinden de mahrum kalacak. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var dedikleri bu olsa gerek çünkü artan fiyat kahveyi daha da değerli kıldı" ifadelerini kullandı.



2021 yılının Ocak ayında 59 lira olan 1 kilogram kahvenin 2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 200 liraya çıktığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 yıllık artışın yüzde 240’a yaklaştığını ifade etti.



Türkiye'nin 2021 yılında 232 milyon 233 bin TL ödeyerek 75 bin ton kahve ithal ettiğini aktaran CHP'li Gürer, "90 ülkeden kahve ithalatı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin kahve ithalatı 2016-2020 döneminde 891 milyon 252 bin dolar seviyesine gerçekleşti. Kahve ithalatına 2016'da 130,5 milyon dolar ödeme yapılırken 2022 yılında ise 412 milyon 784 bin dolar karşılığında 91 bin ton kahve ithal edildi" dedi.