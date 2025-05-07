Samanyolu Haber /Gündem / Türk kavrulmuş mısırı da tehlikeli bulundu: Almanya iade etti /07 Mayıs 2025 13:32

Türk kavrulmuş mısırı da tehlikeli bulundu: Almanya iade etti

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Almanya'ya gönderilen kavrulmuş mısırlarda yüksek oranda 'Glisidol' tespit edildiğini açıkladı. Ürünler piyasaya sunulmadan Türkiye'ye iade edildi. Glisidol, kansere yol açabilen bir kimyasal madde olarak biliniyor.

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Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği ürünlerin bazıları sınırdan geri çevriliyor ya da piyasadan toplatılıyor. Son dönemde sıklaşan bu duruma bir yenisi eklendi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında gıda ve yem güvenliği ile ilgili tehlikeleri hızlı bir şekilde bildirmek ve bu tehlikelere karşı önlem almak amacıyla kurulan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye için bir bildirim daha yapıldı.

'GLİSİDOL' TESPİT EDİLDİ
Türkiye'den Almanya'ya gönderilen kavrulmuş mısır atıştırmalığında 'Glisidol' tespit edildi. Bildirimde, "Türkiye'den gelen kavrulmuş mısır atıştırmalığında glisidol için maksimum değer aşıldı." ifadelerine yer verildi ve atıştırmalıklar 'potansiyel risk' olarak tanımlandı. Sağlık açısından risk barındıran kavrulmuş mısırlar, Almanya'da piyasaya sunulmadan Türkiye'ye geri gönderildi.

GLİSİDOL NEDİR?
Bitkisel yağların 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oluşturduğu 'Glisidil', besinler yoluyla vücuda girdikten sonra sindirim sürecinde 'Glisidol' adı verilen kimyasal maddeye dönüşüyor. Bu da insan sağlığı için başta kanser olmak üzere ciddi risk oluşturuyor.

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