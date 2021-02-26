Samanyolu Haber /Gündem / Türk Lirası, 2021'de kazandığını kaybetti /26 Şubat 2021 09:41

Türk Lirası, 2021'de kazandığını kaybetti

Dolar/TL ve euro/TL, dün akşam yaşanan sert hareketler sonrası yeni güne de yükselişlerle başladı.

SHABER3.COM

Dolar 7.48 seviyesini test ederken, euro 9.09 seviyesini gördü. TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti.

Türk Lirası'nda kasım ayından bu yana devam eden rüzgar bu hafta tersine döndü. TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti. 

Dolar/TL ve euro/TL, son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle dün piyasaların kapanışından sonra kurlarda sert hareketler yaşandı. Dolar/TL 7.40'ı geçerken, euro/TL 9'un üzerini gördü. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL 7.48, euro/TL ise 9,09 seviyelerini test etti.

Dünya'nın aktardığı habere göre, kurlarda dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadı. Şubat başından yüzde 1.10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1.5 seviyesinden yüzde 1.6 seviyesine çıktı. 
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