Türk Lirası bugün yüzde 2,97 değer kaybetti

Dolar/TL sabah saatlerinde ilk direnç noktası 10,11 lirayı, sonra 10,21’i ve öğleden sonra da 10,25’i geçti. Akşam saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdüren Dolar/TL 10,38’i gördü ve ardından tarihi rekoru 10,4426’ya çıktı.







Dolar/TL yeni direnç noktası 10,45’i denedikten sonra serbest piyasada şu saatlerde 10,3223–10,3570 bandında seyrediyor.





Güne 11,4386’dan başlayan Euro ise sabah saatlerinde 11,6234’ü, öğleden sonra 11,6648’i gördü. Euro, akşam saatlerinde 11,8679 liralık yeni zirvesini gördükten sonra şu anda 11,6257–11,7187 bandında hareketini sürdürüyor.





Bugün çeyrek altın da 1000 liranın üstüne çıkarak rekor kırdı. Çeyrek altının satış fiyatı şu anda 1011 lira düzeyinde bulunuyor.