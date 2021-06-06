Türk Lirası, Erdoğan’ın baş döndüren politikalarının kurbanı oldu

ürk Lirası’ndaki değer kaybı uluslararası medya kuruluşlarının dikkatini çekmeye devam ediyor…





ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk Lirası ile ilgili kapsamlı bir haber/analiz hazırladı. Tuğçe Özsoy ve Selçuk Gökoluk imzalı haberde, “En iyiden en kötüye: Yatırımcılar Türkiye piyasasından soğuyor” başlığı kullanıldı.





Makalede, “Sadece 3 ay içerisinde Türk lirası en iyiden en kötüye geçiş yaptı. Yabancı hisse sahipliği tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Türk Lirası, bu yıl dünyanın en kötü performans gösteren para birimi oldu” yorumu yer aldı.









Bloomberg, Türkiye’de son dönemde yaşananları okurlarına aktardı.





“BU DURUM OLAĞANDIŞI”





Bugün yayınlanan makalede, “Para birimi, enflasyon neredeyse yüzde 17’yken yine karar mercilerine faiz indirme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baş döndüren politikalarının kurbanı oldu. Türkiye’nin lideri ve onun Merkez Bankası başkanı arasında bu haftanın kafa karıştıran bir ileri bir geri anlık politika kararları ülkenin piyasasının ne kadar riskli bir hale geldiğini gösteriyor” denildi.









Öte yandan Bloomberg’in haberinde Türkiye piyasası ile ilgili de, “Bu durum büyük gelişmekte olan ülke piyasaları için olağandışı. Yatırımcıların güveni parçalandı, yabancı hisse sahipliği bütün zamanların en düşük seviyesinde ve yerel döviz bonoları bu yıl değerlerinin 5’te 1’ini yitirdi” yorumu yapıldı.





“20 MART’TA HER ŞEY DEĞİŞTİ”





Bloomberg, Merkez Bankası’nın eski başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının kritik bir dönemeç olduğunu yazdı.





Haberde, “Yatırımcılar için her şey 20 Mart’ta değişti. O gün Erdoğan piyasa dostu merkez bankası başkanını göreve geldikten dört ay sonra görevden aldı. Bu durum onun enflasyonla mücadele etmek için yüksek faiz konseptinden rahatsız olduğunu gösteriyor ki bu durum aslında modern ekonomi için bir gelenek” denildi.





ABD merkezli medya kuruluşu, “O günden beri Türkiye’de piyasalar çökmüş durumda. Bu haftaki gelişme, Erdoğan’ın faiz indirimi isteğini bastıracağına dair korkuları da artırdı” yorumunu yaptı.