Türk Lirası için yeni risk

Rusya, ‘dost’ ülkelerin para birimlerinden 70 milyar dolarlık alım yapmayı değerlendiriyor.





Bloomberg’in aktardığı teklif taslağına göre, Moskova, ağırlıkla Çin para birimi yuan satın almayı planlıyor.





Taslakta TL ile ilgili “büyük değer kaybı riski ile karşı karşıya” değerlendirmesi dikkat çekti.





Ukrayna işgali gerekçesiyle ABD’nin başını çektiği Batı ülkelerinin sert yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, rezerv politikasında revizyona gidiyor.

Rusya’nın 640 milyar dolarlık döviz ve altın rezervinin yaklaşık yarısına Batı ülkeleri el koymuştu.







ÇİN, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE LİSTEDE

Reuters geçen ay geçtiği bir haberde, Rusya’nın Batılı devletlerin yaptırımları nedeniyle doğrudan dolar veya euro satın alamadığı için Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “dost” ülkelerin para birimlerini satın alarak Ulusal Varlık Fonu'nda (NWF) tutmayı planladığını aktarmıştı.





Rusya Merkez Bankası 2023-2025 yıllarına ilişkin para politikası raporunda, “Rusya Maliye Bakanlığı, NWF'de dost ülkelerin para birimlerini (Türk lirası, yuan, rupi) bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer vermişti.





DOĞALGAZIN BİR KISMI RUBLE İLE ÖDENECEK

5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya doğalgaz ödemelerinin bir kısmının Rus para birimi ruble ile yapılacağını açıklamış, iki ülke arasındaki ticarette yerel para kullanımını artırmak istediklerini belirtmişti.





Rusya ayrıca, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle sorun yaşayan Türkiye'ye Akkuyu yatırımı için geçen ay yüklü miktarda para göndermişti.