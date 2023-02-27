Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk Lirası Moskova Borsası’nda /27 Şubat 2023 18:31

Türk Lirası Moskova Borsası’nda

Bu hafta Türk Lirası Moskova Borsası’nda işlem görmeye başlıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Moskova Borsası'nın 1 Mart Çarşamba günü Türk lirası/Rus rublesi ve Hong Kong doları/Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı duyuruldu.

İnterfax’ın haberine göre, Moskova Borsası’ndan yapılan açıklamada, yatırımcıların Türk lirası ve Hong Kong dolarına artan ilgisi nedeniyle bu seris sunulacak.

Sözleşme uygulama fiyatı, sırasıyla Türk Lirası/Rus Rublesi ve Hong Kong Doları/Rus Rublesi kurları için Moskova Borsası tarafından hesaplanan karşılık gelen kur sabitlemesine göre değerlendirilecek.

Piyasa katılımcıları ve müşterileri, Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ve Mart 2024'te sona erecek sözleşmelere erişebilecek.

Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, aralık ayında yaptığı açıklamada, borsada Türkiye, Çin, Belarus gibi dost ülkelerin para birimlerinde yapılan işlemlerin hacminin 2022 başından bu yana yaklaşık 70 kat arttığını, Türk lirasıyla işlemlerde 17 kat artış kaydedildiğini belirtmişti. Rusya Ulusal Takas Merkezi, sene başında Türk lirasıyla işlem hacmini artıracak karar alarak 30 Ocak'tan itibaren döviz piyasasında Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limitini 2.2 kat artırma kararı almıştı.
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