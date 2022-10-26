Türk Lirası yerine kurufasülyeye yatırım yapın!

Karar yazarı İbrahim Kahveci , parayı Türk Lirası’nda tutmaktansa kurufasülyeye yatırım yapmanın daha karlı olduğuna dikkati çekti.





Kahveci, bugünkü köşe yazısında müteahhitlerin durumunu anlattı. Müteahhitlerin son bir yılda yaptıkları evleri karlı satmasına rağmen yaptıkları evlerin rakamının düştüğüne dikkati çeken Kahveci, daha sonra “kurufasülye” hesaplaması yaptı.





"SADECE ANLIK ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ"

İbrahim Kahveci’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:





Son 1 yılda TL yüzde 16 civarı kazandırırken kuru fasulye yüzde 140 artış göstermiş. Tabiri caiz ise TL’den 10 kat daha fazla kazandırmış. Kuru fasulyenin bile 10 kat değer kazandığı bir yerde TL’nin ikinci büyük fonksiyonu olan “tasarruf etme” aracı olması artık raftan kalkıyor denilebilir. TL ile sadece anlık alışveriş yapacağız... O kadar.





Aslında TL’yi ABD dolarına endekslemeye başladığımızı “Küçük Amerika” yazımda belirtmiştim. Hatta TL ile tasarrufun hızla gerilediğini ve yakında TL ile kredi verme imkanının da kalmayacağını anlatmıştım...









Hatta daha da ileri gidip: TL ile kredi verecek finans kurumlarının da çok risk altında kalacaklarını, ya da ortada kalamayacaklarını anlatmıştım...





Durum açık ve net... Sistem aşırı tıkanmaya doğru hızla gidiyor. Benden hatırlatması... Kuru fasulyeyi bile ararsınız... Bilesiniz.