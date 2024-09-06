Türk Lirası zorlu yolda ilerliyor: Dolar 2025'te ne kadar olacak?

Sözcü'den Mehtap özcan Ertürk'ün haberine göre 2005-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonominin 3 yıllık yol haritası duyuruldu. OVP verileri arasında üç yıllık dolar tahminleri de yer aldı.



OVP’de yer alan GSYH tahminlerden hesaplanan verilere göre, yıllık ortalama dolar kuru 2024 için 33.22 TL seviyesine oldu. Önceki tahmin doların 23.9 seviyesinde olacağı yönündeydi. Doların 2024 yılını 33.2 ortalamayla kapatması için yılın geri kalanı için ortalama dolar kurunun 35.56 TL olması gerekiyor. Buna göre 2024’de dolardaki yükseliş yüzde 41.4’ü bulacak. Önümüzdeki yıllar için dolar tahminleri ise 2025 için 42 TL (önceki 43.9 TL), 2026 için 44.4 TL (önceki 47.8 TL), 2027 için 46.9 TL olarak aktarıldı. Buna göre iktidar tarafından açıklanan OVP hedefi doğrultusunda 2024 kur hedefi baz alındığında 2025’te dolar yüzde 26.42 artacak. 2025’ten 2026’ya kadar olan 1 yıllık süreç baz alındığında ise kurun yüzde 5.71, 2026’dan 2027’ye kadar olan süreçte ise yüzde 5.49 artması bekleniyor. Böylece, ekonomi yönetimi döviz kurundaki artışın devamlılık arz edeceğini OVP’ de kabul etmiş oldu.



EN KÖTÜ PERFORMANS



Bu arada, TL bu yıl 14’ten fazla değer kaybederek Arjantin Pesosu dışında en kötü performans gösteren gelişmekte olan piyasa para birimi oldu. Para piyasaları uzmanı Dr. Murat Kubilay, “Kurun nominal olarak artacağı kabul edilmiş, bununla birlikte reel değerlenmede bir yavaşlama bekleniyor. Hatta 2025 yılı için enflasyon beklentisi döviz kuru artış beklentisinden daha fazla, yani reel değerlenmeye bir süre ara verileceği öngörülüyor” dedi. Kubilay bu beklentinin ise Kur Korumalı Mevduat’ın tamamen sıfırlanırken döviz talebi olacağı varsayımıyla oluşturulmuş olabileceğini, ancak sonrasında yine kur ile enflasyon arasındaki kopukluk giderileceğinin varsayıldığını kaydetti.



‘Erken gevşeme lirayı zayıflatır’



ABD merkezli fon yönetim şirketi AllianceBernstein Holding LP’nin gelişmekte olan piyasa borçları direktörü Christian DiClementi’ye göre, beklenenden daha yüksek enflasyon ve para birimindeki daha fazla zayıflama nedeniyle Türk Lirası tahvilleri en az altı ay boyunca cazip bir yatırım olmayacak. Bloomberg’e konuşan DiClementi, “Önümüzdeki iki çeyreğin Türkiye için inişli çıkışlı olacağını düşündüğümüz için sabit getirili platformumuza önemli miktarda Türk Lirası tahvili eklemedik. Gevşemeye yönelik siyasi baskı muhtemelen yüksek olacak ve erken gevşeme liranın zayıflamasına neden olabilir” dedi.

