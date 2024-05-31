Türk Lirası'nda 33 ay sonra bir ilk

Dolar karşısında iki haftadır 32,20 seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem gören TL, bu seviyelerden kapanırsa mayıs ayında yüzde 0,5 değer kazanmış olacak.





Dolar mayıs ayında TL karşısında değer kaybetse de Euro/dolar paritesinin artması ile Euro, Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 1,7 değer kazandı.





Faiz getirileri bankadan bankaya farklılık gösterse de 100 bin TL'lik mevduat için 32 gün vadeli hesaptan gelen kazanç, stopaj kesintisi ile birlikte yaklaşık 4 bin 300 TL civarında oldu.





Altın fiyatları mayıs ayı içerisinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD ekonomik verilerinin zayıflamasıyla altın ons başına 2 bin 450 dolarla rekor kırmış, faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi ile değerli metal tekrar düşüşe geçmişti.





Türk lirası mayısta art arda ikinci ayda da dolar karşısında değer kazanırken bu ay altın fiyatındaki kazanç da dikkat çekti.TL'ye verilen görece yüksek faiz ve yabancı ilgisi ile TL likiditesi geçtiğimiz aylarda kademeli olarak artarken dolar/TL mayıs ayını 32,22 seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyor.Geçen yıl eylül ayından bu yana aylık bazda aralıksız değer yitiren TL, mart ayını dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuzdan bu yana en belirgin değer kaybıyla kapattıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.Böylece Türk lirası Ağustos 2021'den bu yana ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazanmış olacak.Türk lirası mayıs ayını dolar karşısında değer artışı ile kapatmaya hazırlanırken mayısta mevduat getirileri de dikkat çekici seviyelerde seyretti.Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları; 1 aya kadar vadeli mevduatta faiz geçtiğimiz hafta yüzde 56,08 olurken 3 aya kadar mevduatlarda faiz geçen hafta yüzde 61,77 oldu.6 aya kadar mevduatlarda faiz geçtiğimiz hafta yüzde 59,23, 1 yıla kadar mevduatlarda faiz ise 50,59 olarak uygulandı.Mayıs ayının bir başka dikkat çeken yatırım aracı ise altın oldu. Haftanın son gününde gram altın 2 bin 434 TL'den ons altın ise 2 bin 343 dolardan işlem gördü.Mayıs içerisinde ons altın dolar karşısında yüzde 2,54 artış gösterirken gram altın Türk lirası karşısında yüzde 1,74 artış gösterdi.Mayıs ayının dikkat çeken yatırım araçlarından bir diğeri ise borsa oldu.Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son bir ayda yüzde 5,63 artış gösterdi. BIST 30 endeksindeki yükseliş ise son 1 ayda yüzde 7,10 oldu.Mayıs ayında borsada öne çıkan sektör endeksi yüzde yüzde 14,79 artışla bankacılık endeksi olurken, bilişim endeksi yüzde 11,80 gerileme ile en çok kaybeden endeks oldu.