Türk Lirasının değer kaybı sürüyor: EURO kritik eşiği aştı

Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv satışlarına rağmen Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ediyor.









Euro/TL bugün 17 seviyesini aştı ve 17,04’ü gördü. Geçen haftalarda 1,03 seviyelerine kadar gerileyen Euro/dolar paritesi de bugün 1,0682 seviyesini gördü.





Dolar/TL’de de 15,97 seviyesi görüldü.





20 Aralık 2021 tarihinde 20,75 ile rekor kıran ve daha sonra TCMB’nin rezerv satışları ve kur korumalı mevduat başta olmak üzere hükümetin attığı bir dizi adımla 10,50 seviyelerine kadar gerileyen Euro/TL, son dönemde yükseliş eğilimindeydi.





Yüksek enflasyon, yüksek cari açık, düşük faiz ve hızlı kredi büyümesi TL üzerinde baskı oluştururken döviz kurlarında artışı beraberinde getiriyor.





Gram altında da bugün 955 TL seviyesinin üzeri görüldü.





LAGARDE’DAN FAİZ MESAJI

TCMB yüzde 70’e yükselen resmi tüketici enflasyonuna rağmen faizi yüzde 14’te tutarak derin negatif reel faiz politikasında ısrar ederken, ABD’nin ardından Avrupa da faiz artışına hazırlanıyor.





Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, temmuz ayında faiz artışlarına başlayabilecekleri ve eylül sonunda negatif faiz döneminin sona erebileceğini belirtti.





Bir blog yazısında Lagarde, Varlık Alım Programı (APP) kapsamında net varlık alımlarının üçüncü çeyreğin başlarında sonlanmasını beklediğini belirterek “Bu da sözlü yönlendirmemizde olduğu gibi Temmuz atında faiz artışı yapmamızı sağlar. Mevcut görünüme bakarsak üçüncü çeyreğin sonunda negatif faizden çıkmamız mümkün” ifadelerini kullandı.





Lagarde’ın açıklaması sonrasında Euro/dolar paritesinde artış görüldü.









Avrupa Merkez Bankası’nın ana refinansman faizi yüzde 0, marjinal fonlama imkanı yüzde 0,25 ve mevduat faizi yüzde -0,50 seviyesinde bulunuyor. Euro bölgesi enflasyonu ise nisanda yüzde 7,5 ile rekor serisini sürdürmüştü.