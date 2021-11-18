TL'nin kaybı sürüyor .. Dolar 11 TL'ye yaklaştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında bugün saat 14.00'te yeni faiz kararını açıklaması bekleniyor.





TCMB'nin faiz indirimine gideceği beklentileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklamaları sonrası Türk Lirası'ndaki rekor değer kaybı sürüyor.





Dolar/TL kuru 10,90 seviyesinde seyrediyor,





Euro 12,37 TL'nin üzerine çıktı,





Altının gram fiyatı da 650 TL'yi aştı.





Türk lirası, bu yılki en düşük seviyenin görüldüğü 14 Şubat'tan bu yana Amerikan dolarına karşı yüzde 50'ye yakın değer kaybetti