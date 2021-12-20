Türk Lirası çakıldı: Dolar 18'e Euro 20'ye gidiyor









Dolar, günün ilk saatlerinde tekrar 17 liranın üzerine çıkarak rekorunu 17,62 seviyesine çıkardı. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü 17,14'le rekor kırmış, Merkez Bankası'ndan gelen müdahale sonrasında ise 16,25'lere kadar çekildikten sonra haftayı 16,41 seviyesinden tamamlamıştı.





Euro ise geçtiğimiz hafta 19,43'le rekor kırarken, sabah saatlerinde rekorunu 19,84'e taşıdı. Cuma günü kapanışta ise 18,48 liradan fiyatlanıyordu.





Saat 09.10 itibariyle dolar 17,21'den fiyatlanırken, euro ise 19,38'den hareket ediyor.