İspanya Ulusal Polisi, ülkenin "Pablo Escobar"ı olarak anılan uyuşturucu madde kaçakçısının yakalandığını ve örgütün çökertildiğini duyurdu.



Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın en önde gelen eroin kaçakçısı"olarak bilinen ve Toledo kenti yakınlarında arabasına benzin aldığı sırada düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin, Hollanda'dan getirttiği uyuşturucuları Madrid başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine dağıttığı bildirildi.



Açıklamada, şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda, 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bunun son yıllardaki en büyük operasyon olduğu ifade edildi.



‘FELÇLİ’NİN YÖNETTİĞİ ŞEBEKEYLE BAĞLANTILI



Anadolu Ajansı’nın haberine göre, dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'a atfen, ülkede "İspanya'nın Pablo Escobar'ı" olarak tanınan söz konusu kişinin, "Felçli lakaplı bir Türk vatandaşı tarafından yönetilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı örgütle yakından bağlantılı olduğu" belirtildi. Açıklamada, İspanyol suç örgütü elebaşının, uyuşturucu sevkiyatını organize etmek için geçen temmuz ve eylül aylarında İstanbul'a giderek görüşmeler yaptığı da kaydedildi.



Diğer yandan örgütün alt kademesinde dağıtımcı olarak çalışan evli bir çiftin de geçen kasımda Madrid'de otoyolda polis tarafından durdurulduğu bildirilen açıklamada, toplam 5 kilogram olan uyuşturucu paketlerini arabanın penceresinden atarak kaçmaya çalışan çiftin uzun süren kovalamacanın ardından yakalandığı aktarıldı.



Açıklamada, farklı dönemlerde gerçekleşen ve 51 bin avrodan fazla nakit para, 12 lüks otomobil, 1 motosiklet, mücevher, silah ve çok sayıda uyuşturucu paketinin ele geçirildiği operasyonların ardından örgütün çökertildiği, toplamda 3'ü kadın 10 kişinin yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı duyuruldu.



POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYINCA VURULMUŞTU



İspanyol polisinin açıklamasında “Felçli” olarak anılan kişi, kamuoyunun uyuşturucu baronu olarak tanıdığı Urfi Çetinkaya.



18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti.



1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan ve tutuklanan Çetinkaya 6 ay sonra tahliye oldu. 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Urfi Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra işine devam etti. Son Tango verilen operasyonla tekrar tutuklandı. Bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.



CEMAL NAYIR GEÇEN YIL ÖLDÜ



Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski sağ kolu Cemal Nayır ise geçen Mayıs ayında koronavirüsten yaşamını yitirmişti.



23 Eylül 2004'te Esenler'de aracıyla seyir halindeyken, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak tıpkı Urfi Çetinkaya gibi tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Nayır, saldırıyı, anlaşmazlığa düştüğü Urfi Çetinkaya’nın yaptırdığını söylemişti. Nayır, bu olaydan 3 yıl sonra ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2007'de düzenlenen operasyonda 80 kilogram eroinin sahibi olarak tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.



Nayır’ın ismi, Şişli'de, 2019 yılında seyir halindeki bir araca yapılan ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralandığı olaya da karışmıştı. Saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Felç geçiren ve vücudunun büyük bölümünü kullanamayan Nayır, daha sonra evinde gözetim altına alınmıştı.