Samanyolu Haber /Gündem / Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye rekor satış /03 Ocak 2022 12:51

Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye rekor satış

Türk mallarına boykot uygulayan ve Türkiye'den ithalatı 3,2 milyar dolardan 189 milyon dolara düşüren Suudi Arabistan, 2021'de 11 ayda Türkiye'ye 3 milyar dolarlık mal satarak rekor kırdı.

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Türkiye'de üretilen mallara dönük fiili boykot uygulamaya devam eden Suudi Arabistan, Türkiye’ye ihracatta rekor kırdı.

Sözcü'nün TÜİK verilerinden derlediği habere göre, 2019’da 3,2 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2021’in Ocak-Kasım döneminde 189 milyon dolara kadar geriledi.

2019’da 1,9 milyar dolar, 2020’de 1,7 milyar dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı ise 2021’in Ocak-Kasım döneminde 3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece Türkiye, Suudi Arabistan’a karşı 2,8 milyar dolarlık yüksek dış ticaret açığı vermiş oldu.

Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatın 2,7 milyar dolarla büyük kısmını kimyevi ürünler oluşturdu
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