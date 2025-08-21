Samanyolu Haber /Medya / Türk medyası işkene ve zulüm karşısında sınıfta kaldı /21 Ağustos 2025 16:39

Türk medyası işkene ve zulüm karşısında sınıfta kaldı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hamileyken cezaevine gönderilen Merve Zayım'ın doğum yaptıktan hemen sonra yeni doğan bebeği ile tekrar parmaklıklar arkasına gönderilmesini duyurduğu basın toplantısını sadece 1 kamera takip etti. Türk medyasının evlere şenlik bu tavrı dikkat çekti.

Türkiye'de süren soykırımın bir kurbanı daha parmaklıklar ardına yeni doğan bebeği ile birlikte konuldu. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer faruk Gergerlioğlu bu zulüm ve işkenceyi, kanunlara aykırı mahkeme kararlarını basın toplantısıyla duyurmak için kameralar karşısına geçti. Ancak TBMM basın koridorundaki tadilat nedeniyle açıklaması için Meclis bahçesine yönlendirildi.



SADECE 1 KİŞİ DİNLEDİ

Gergerlioğlu’nun açıklamasını yalnızca TBMM TV takip etti.

Toplantıya başka hiçbir basın mensubunun katılmaması dikkat çekti.

Hazırladığı metni şemsiyenin altında tek bir kişiye karşı okudu.

Türk Medyasının bu tavrı haksız muamele, zulüm ve işkence karşısında sınıfta kaldığını gösterdi.



