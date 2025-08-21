Türk medyası işkene ve zulüm karşısında sınıfta kaldı

Türkiye'de süren soykırımın bir kurbanı daha parmaklıklar ardına yeni doğan bebeği ile birlikte konuldu. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer faruk Gergerlioğlu bu zulüm ve işkenceyi, kanunlara aykırı mahkeme kararlarını basın toplantısıyla duyurmak için kameralar karşısına geçti. Ancak TBMM basın koridorundaki tadilat nedeniyle açıklaması için Meclis bahçesine yönlendirildi.













SADECE 1 KİŞİ DİNLEDİ

Hazırladığı metni şemsiyenin altında tek bir kişiye karşı okudu.





Türk Medyasının bu tavrı haksız muamele, zulüm ve işkence karşısında sınıfta kaldığını gösterdi.













Gergerlioğlu’nun açıklamasını yalnızca TBMM TV takip etti.Toplantıya başka hiçbir basın mensubunun katılmaması dikkat çekti.