Türk öğrencilerin Almanca öykü başarısı

İklim değişikliğinin dünyaya etkileri üzerine Berlin’de okullar arasında yarışma düzenlendi. Berlin okul otoritesi IBEB tarafından duyurusu yapılan yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.





250 ÖĞRENCİ KATILDI

Geçen yılki ilk yarışmasında empati konusunu ele alan Değerli Okullar Ağı, bu yıl sürdürülebilirlik etrafında öğrencilerden edebi eserler istedi. Yaklaşık 250 katılımcı, “Almanca Masal”, “Almanca, İngilizce veya Türkçe Öykü” ve “Almanca, İngilizce veya Türkçe Deneme” kategorilerinde eserlerini sundu. Kategorilerin kazananları nakit ve nakit olmayan ödüller verilecek.





Ekip Sözcüsü Özer Tefci, yapılan başvurulardan memnun kaldı ve öğrencilere bir video mesajıyla teşekkür etti: “Bu yıl insanları aydınlatmak için şu anda popüler olan sürdürülebilirlik konusu üzerine masallarınızı, öykülerinizi ve denemelerinizi yazdınız.” dedi.





Yarışmanın patronu Federal Meclis üyesi Helmut Kleebank ise “Sürdürülebilirlik, gerçekliğimizi sadece biz değil, aynı zamanda torunlarımız da iyi geçim kaynaklarından yararlanacak şekilde değiştirmek.” ifadesini kullandı.







