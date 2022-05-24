Samanyolu Haber /Dünya / Öğretmenleri Erdoğan'a teslim eden eski Moldova Cumhurbaşkanı 'vatana ihanet'ten tutuklandı /24 Mayıs 2022 18:39

Öğretmenleri Erdoğan'a teslim eden eski Moldova Cumhurbaşkanı 'vatana ihanet'ten tutuklandı

Rus yanlısı Moldova eski Devlet Başkanı Igor Dodon, 2016’dan 2020’ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü. Rüşvet almakla suçlanan Igor Dodon, yerel basında çıkan haberlere göre, vatana ihanet şüphesiyle Kişinev’de bugün tutuklandı.

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Romanya Haber’in aktardığına göre, yolsuzluk, yasadışı zenginleşme ve vatana ihanet başta olmak üzere 6 farklı suç iddiasıyla bu sabah 72 saatliğine gözaltına alınan Dodon’un evi, bürosu ve yönettiği Moldova-Rus iş birliği ofisinde Moldova Başsavcılığı tarafından aramalar yapılıyor. Igor Dodon’un iktidarda olduğu 2018 yılında Moldova’daki Orizont okullarında görev yapan 7 Türk öğretmen evlerinden alınıp hukuka aykırı şekilde Erdoğan rejimine teslim edilmişti.

Bu sabah eski cumhurbaşkanı için 72 saat gözaltı kararı veren Moldova geçici Başsavcısı Dumitru Robu soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Rüşvet almak ve vatana ihanetle de suçlanan eski cumhurbaşkanı geçmişte görevdeyken eski bir oligarktan aldığı para dolu rüşvet çantasıyla görüntülenmişti.  Geçen hafta bu göreve atanan Başsavcı Dumitru Robu, Dodon’un daha önce kapatılan rüşvet çantası davasına yönelik soruşturmayı yeniden başlattı. Romanya Haber, rüşvet çantası olayını kapatan eski Moldova Başsavcısı Alexandru Stoianoglo’nun ise daha önceden görevden uzaklaştırıldığını ve geçen yıl yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla tutuklandığını aktardı.  

Kaynağı belirsiz zenginleşmesi soruşturma konusu olan eski Cumhurbaşkanı Dodon  oligark iş adamı Vlad Plahotniuc tarafından kendisine gönderilen para dolu çantanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından paranın parti personelinin maaşı için olduğunu söylemişti.  

Öğretmenleri hukuksuzca Erdoğan’a teslim etmişti



Yolsuzluk ve vatana ihanet ile suçlanan eski cumhurbaşkanının iktidarda olduğu 2018 yılının eylül ayında Moldova’daki Orizont okullarında görev yapan 7 Türk öğretmen evlerinden alınıp hukuka aykırı şekilde Erdoğan rejimine teslim edilmişti. Erdoğan’ın öğretmenlerin kaçırılması ile ilgili verdiği destek karşılığında Dodon’un Kişnev’deki cumhurbaşkanlığı sarayını ücretsiz restore ettiği ileri sürülmüştü. Kaçırılmayı organize eden Dodon’un eski ortağı Vladimir Platohniuk ise Moldova’da hakkında arama kararı çıktıktan sonra ülkeden kaçarak Türkiye’ye sığınmıştı. 
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