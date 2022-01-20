Samanyolu Haber /Gündem / Türk pasaportu Çin’de satışa çıktı! ‘250 bin dolara ev al Avrupa’ya sıçra’ /20 Ocak 2022 18:53

Türk pasaportu Çin’de satışa çıktı! ‘250 bin dolara ev al Avrupa’ya sıçra’

250 bin dolar değerinde gayrimenkul alan yaklaşık 20 bin yabancı uyruklu TC vatandaşı olurken Çin’de emlak şirketleri 250 bin dolara satın alınan Türk pasaportunun gelişmiş ülkelere bir sıçrama taşı olarak kullanacağı yönünde reklam yapmaya başladı.

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2018’de yapılan bir yasal düzenlemeyle, Türkiye’de  vatandaşlık almak için gayrimenkul yatırımı şartının alt limiti 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü.

Serbestiyet’ten Onur Erkan’ın haberine göre, Türkiye’den gayrimenkul satışına aracılık eden Çinli emlak danışmanlık firmalarının sosyal medya platformları ve internet sitelerinde verdiği reklamlarda, Türkiye vatandaşlığı için “İngiltere, ABD gibi gelişmiş ülkelere yerleşmek için en iyi sıçrama tahtasıdır” vurgusu yapılıyor.

Reklamlarda, Çin’in son yıllarda ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin gerilmesinin sonucu olarak, Çin vatandaşlarının Batılı ülkelerde oturum izni almalarının zorlaştığı hatırlatılıyor.

‘AVRUPA’YA EN İYİ SIÇRAMA TAHTASI’

Ülkede yayınlanan Türkiye vatandaşlığı reklamlarından bazıları şöyle:

– “Türk pasaportunun özellikleri: Sadece 250 bin dolara ev satın alarak kazanılabilir…”

– “Ucuz ve işlemleri basit, ayrıca iki büyük avantajı var: İngiltere, ABD gibi gelişmiş ülkelere göçmen olarak gitmek için en iyi sıçrama tahtasıdır. Türk pasaportu aldıktan sonra E2 yatırımcı kimliğiyle ABD’ye göçmen olarak gidebilirsiniz.

– “E2, ABD tarafından sadece karşılıklı ticaret ortaklığı olan ülkelere verilen bir vizedir. Bunu aldıktan sonra ABD’ye gidip gelebilirsiniz, ABD’de yaşayabilirsiniz. Eşiniz ABD’de çalışabilir. Çocuklarınız ABD okullarında eğitim alabilir.”

‘BİZZAT GİTMENİZE GEREK YOK’

– “Türk pasaportu alırsanız, ticari vize ile İngiltere’ye gidebilirsiniz…”

– “Sadece ev satın alarak çok basit işlemlerle Türk pasaportu kazanabilirsiniz. Bizzat gitmenize gerek yok. 111 ülke vize talep etmiyor.”

– “1 milyon 600 bin yuana (250 bin dolar) gayrimenkul satın alırsanız tüm aile üyelerinize pasaport hediye… Dünyanın en romantik devleti. Herhangi bir belge istemiyor. İşlemleri evden çıkmadan tamamlayabilirsiniz. 100’den fazla ülkeye vizesiz. Onunla ABD’ye E2 vize alınabiliyor. Bu, Türkiye pasaportudur.”
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