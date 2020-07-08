Samanyolu Haber /Gündem / Türk profesör hükümeti uyardı /08 Temmuz 2020 21:00

Türk profesör hükümeti uyardı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de toplum bağışıklığının şu an için mümkün olmadığını söyledi.

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 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te yayınlanan Mercek Altında programında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE BAĞIŞIKLIK ORANI YÜZDE 2 CİVARINDA"

İspanya'da, toplumda gelişmiş bağışıklık oranının yüzde 5.8 olarak hesaplandığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Biz de bunun yaklaşık yüzde 2'ler civarı olduğunu söylüyorduk. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla yüzde 2'nin biraz daha altında olduğu görüldü. Demek ki bu modellemelerle buna yakın değerleri tahmin edebiliyoruz" dedi.

“HER AY 100 VAKA İLE GİDİLMESİ GEREKİR”

Mehmet Ceyhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Türkiye eğer her ay 1000 civarında vakayla giderse, toplum bağışıklığının yüzde 50'sinin bile, çok iyimser olarak toplumun yüzde 50'si diyorum, bağışık hale gelmesi, yani salgının bitirecek noktaya gelmesi 11 yıl sürüyor. Yani biz bu virüsle her ay 1000 tane vaka görerek gidersek eğer 11 yılda toplum bağışıklığı bitiyor, salgın bitiyor. Dolayısıyla toplum bağışıklığı hikaye, yani masal. Bu mümkün değil.Çünkü burada bağışıklık gelişirken bir taraftan, ilk kazananların kaybetme ihtimali de var. Bu virüsle ilgili durumu bilmiyoruz ama bu virüsün annesi SARS ile ilgili durumu biliyoruz. Orada iki çalışma yapılmış, SARS bittikten 2 yıl sonra bağışıklık devam ediyormuş ama 6 yıl sonra bakıldığında devam etmediği görülmüş."   

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