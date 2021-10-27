Samanyolu Haber /Gündem / Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde silahlı çatışma: 2 ölü 2 yaralı /27 Ekim 2021 11:05

Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde silahlı çatışma: 2 ölü 2 yaralı

Çorum’da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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Silahlı çatışma saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi’nde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde meydana geldi. Dernekte bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybederken Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ağır yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kadir Özlem ve Muhammed Yücel’in ise hayati tehlikeleri sürüyor.

Cinayet Bürosu ekiplerince çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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