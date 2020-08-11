Samanyolu Haber /Dünya / Türk savaş uçakları Irak'ı bombaladı /11 Ağustos 2020 19:09

Türk savaş uçakları Irak'ı bombaladı

Türk savaş uçakları, Irak ordusuna bağlı sınır birliklerini bombaladı. Bombardımanda Irak ordusunda görevli iki komutan yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Erbil’in Soran ilçesine bağlı Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi, Türkiye’ye ait savaş uçaklarının Irak ordunun askeri aracını bombaladığını açıkladı.

Askeri aracın Irak ordusuna bağlı sınır muhafızlarına ait olduğunu kaydeden Çelebi, hava saldırısı sonucu can kaybının yaşandığını ifade etti.

K24’ün edindiği bilgiye göre, hava saldırısında 3’üncü Tugay Komutanı Zübeyir Halil ve sınır birliklerine bağlı 2’inci Alay Komutanı Muhammed Reşid yaşamını yitirdi…

Aynı olayı Rudaw ise "TSK, Irak ve PKK’nin toplantısını bombaladı" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak güçleri ile PKK’nin toplantısını bombaladı.

Rûdaw muhabiri, TSK’nın Irak güçleri ve PKK’lilerin Soran ilçesinin Sidekan beldesi sınırında toplantı yaptığı yeri bombaladığını aktardı" ifadeleri yer aldı. 

Habere göre, Irak ordusu güçleri dün sınır muhafızlarıyla yaşanan çatışmaların ardından çatışmaların durması amacıyla PKK ile toplantı yapmak için bölgeye gitti.

TSK’ye ait SİHA’lar Irak ordu güçleri ile PKK’lilerin sınıra yakın bölgede toplantı yaptığı yeri bombaladı.

Sidekan Nahiyesi Sorumlusu İhsan Çelebi, şöyle dedi:

“Bugün öğleden sonra saat 15:45 civarında birkaç İHA Bradost bölgesinde Irak sınır muhafızlarına ait bir aracı bombaladı. Aralarında iki Kürt komutanın da olduğu birkaç sınır muhafızı öldürüldü."

İhsan Çelebi, TSK’ye ait uçakların bölgede uçması nedeniyle cenazelerin hala alınamadığını söyledi.

Rudaw’a göre toplantıya Irak güçleri ve PKK’den yedi yetkili katıldı.
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