Samanyolu Haber /Gündem / Türk Şeker, Sümer Holding ve Hazine’ye ait 14 taşınmaz satıldı /29 Aralık 2021 18:35

Türk Şeker, Sümer Holding ve Hazine’ye ait 14 taşınmaz satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı; Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Holding ve Hazine’ye ait 14 taşınmazın satışını onayladı.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de bugün yayınlanan onay kararlarıyla; Muş’un Bulanık ilçesinde Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait toplam 3 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 6 milyon 900 bin TL bedelle, Tokat’ın Zile ilçesinde Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait toplam 8 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 7 milyon 70 bin TL bedelle satışına onay verildi.

ANKA’nın haberine göre; Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki 3 bin 265 metrekare arazinin 1 milyon 460 bin TL’ye, Tercan ilçesindeki 3 buçuk dönümlük taşınmaz ve üzerindekilerin de 700 bin TL’ye satışı onaylandı.

Bunların yanı sıra, Zonguldak Çaycuma’da Sümer Holding adına kayıtlı yaklaşık 3 dönümlük arazinin 3 milyon 486 bin TL’ye, Ankara Gölbaşı’nda Hazine adına kayıtlı bin 193 metrekarelik taşınmazın ise 3 milyon 50 bin TL’ye satışına da onay verildi.

Yine Kütahya’da Hazine adına kayıtlı bin 578 metrekarelik arazinin satışı ile Zonguldak Çaycuma’da Sümer Holding adına kayıtlı yaklaşık 3 dönümlük taşınmazın 3 milyon 486 bin TL’ye satışı da onaylandı.

Adana Çukurova’da mülkiyeti Hazine’ye ait olan 5 dönümlük taşınmazın 3 milyon 750 bin TL’ye; Mersin, Giresun, Zonguldak ve Hatay’da Sümer Holding adına kayıtlı arazilerin de satışına onay verildi.
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