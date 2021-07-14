Türk sığınmacılar Yunanistan’da çıplak arandı, tacize uğradı, geri gönderildi

15 Temmuz’da sonra Bylock kullandığı ileri sürülerek hapse atılan ve 1 yıl sonra şartlı tahliye edilen E.K, Yargıtay sürecinde Bylock kullanmadığını ve cihazında suç unsuru herhangi bir içeriğin olmadığını mahkemeye sundu ama kısa süre önce cezası onandı. İkinci kez cezaevine girmek istemediği için başka bir ülkede yeni bir yaşamın arayışına düştü. Yunanistan’a ayak bastığında ise diğer göçmenlerle birlikte tacize uğradı, çıplak arandı, darp edildi ve geri gönderildi.





Adının açıklanmasını istemeyen E.K, Euronews’ e o yolculuğu ve sonrasını anlattı.





‘YUNANİSTAN’A GİRİŞİMİZDE GÖÇMEN KADINLAR ÇIPLAK ARANDI’





Eşi ve çocuğuyla Yunanistan’a, oradan da bir başka Avrupa ülkesine gitmek istedi. Legal yollardan ülke dışına çıkması mümkün olmadığı için insan kaçakçılarıyla anlaştı, bir gece yarısı yola koyuldu. 4 kişilik bota, 3’ü çocuk olmak üzere 11 kişi bindiler ve zorlu bir yolculuğun sonunda Yunanistan topraklarına ulaştılar.





Yaklaşık dört saatlik bir yürüyüşün ardından Yunan polisi ile karşılaşınca umutlandılar. Çünkü hem hastane ihtiyaçlarını giderebilecekleri hem de sığınma talep edebilecekleri yetkili bir merci vardı karşılarında. Ama Yunan polisi telefon ve kimliklerine el koyduktan sonra, onları yüzleri kar maskeli ve ellerinde silahları olan iki kişiye teslim etti. O kişilerin sayısı kısa sürede ikiden dörde çıktı.





11 göçmen araçla önce karakola, daha sonra ormanlık bir alana götürüldü. Burada E.K.’nin eşi U.K ile diğer kadınlar çıplak aramaya maruz kaldı. E.K’nin eşi U.K’nin aktarımlarına göre kadınlara yapılan bu arama taciz boyutundaydı.





U.K, arama sırasında eşi A.K.’nin iltica etmek istediklerini söylediğini ancak kimsenin umursamadığını ifade ediyor. Yapılan aramaların sonrasında bekleyişleri çok uzun sürmemiş. Başka göçmenlerin de olduğu bir araca bindirilen E.K., eşi U.K. ve çocuğu, yine Afgan kaçakçılar aracılığıyla Türkiye’ye geri gönderilmiş. Daha önce cezası onanan E.K ise Edirne İpsala Karakolu’nda bir kez daha tutuklandı. Eşi U.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





U.K., Yunan polisleri tarafından maruz kaldıkları muameleye tepkili; ‘’Yunanistan’da gördüklerimiz hiç bir insana yakışmayacak bir muameledir. İnsan haklarına aykırıdır. Biz zaten ölümü göze alan zavallı insanlarız, ayrı bir travmayı da onlar yaşatıyor ki biz sığınma talebinde bulunuyoruz. Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın bu kadar barbarca davranmaması gerekiyordu.’’





Yaşadıklarını hala üzerinden atamayan aile toparlanmaya çalışıyor ama artık her şeyden çok güvende ve özgür yaşayacakları bir ülke istiyor.



