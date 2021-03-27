Türk Tabipler Birliği’den Bakan Koca’ya istifa çağrısı: Salgın kontrol altına alınamıyor

Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadelede başarısız olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirten Türk Tabipler Birliği (TTB), “Salgın yönetilemiyor. Önlenebilir ölümleri engellemeyenler istifa etsin” dedi.









‘EMEKÇİLER, İŞÇİLER, İŞSİZLER ÖLMEYE DEVAM EDİYOR’





TTB Merkez Konseyi, düzenlediği basın toplantısıyla vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çekerek, “Emekçiler, işçiler, işsizler, dar gelirliler, esnaf, küçük zanaatkar ve çiftçiler hastalanmaya ve ölmeye devam ediyor. Sağlık emekçileri tükeniyor, hayatını kaybediyor” değerlendirmesini yaptı.





‘PANDEMİ DAHA DA BÜYÜYECEK’





Türkiye’de 391 sağlık emekçisinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği de belirtilen basın toplantısında, “Dünyada toplam vaka sayısı 126 milyonu aşarken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 800 bine dayandı. Bulaş tehdidi olan aktif hasta sayısında da yükseliş devam ediyor, 21 milyonu geçen aktif hasta sayısı pandeminin daha da büyüyeceğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.





‘SALGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR’





Yapılan açıklamada “Salgın kontrol altına alınamıyor. Yeni vaka, ağır hasta, aktif hasta ve can kaybı artıyor. Özellikle son günlerde vaka artış oranı, test artış oranının iki katından fazla” denilerek şu ifadelere yer verildi:





‘TSUNAMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’





“Kısa sürede bu kadar vaka artışı Avrupa’da olduğu gibi ülkemizin de bir tsunami ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu tırmanış eğilimi devam ederken daha ciddi önlemlere ihtiyacımız var. Ülkemizde İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar bildiriliyor ancak bölge ve şehirlere göre hangisinde sıklık ne kadar bilgi verilmiyor. Şu anki verilere göre toplumun yüzde kaçı endişe verici varyantlar ile enfekte bilgimiz yok.





‘AŞILAMA ORANI VE HIZI DÜŞÜK’





Aşılanma oranı ve hızı çok düşük seyrediyor. Şimdiye kadar 14 milyon aşı yapıldı. Bunun 8 milyon dozu ilk aşı, ikinci aşı dozu ise 6 milyona ulaşmadı. Henüz iki doz aşı yapılmış insanlarımızın oranı yüzde 7 düzeyinde.” Öte yandan basın toplantısında şu öneriler sıralandı:



