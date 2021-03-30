Samanyolu Haber /Gündem / Türk Tabipler Birliği'nden AKP'ye sert tepki /30 Mart 2021 09:09

Türk Tabipler Birliği'nden AKP'ye sert tepki

Türk Tabipler Birliği, Erdoğan'ın ''Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı 58 şehre ulaşmıştır" sözlerine tepki gösterdi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gece ''Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" sözlerine Türk Tabipleri Birliği'nden tepki (TTB) geldi.

TTB sosyal medya hesabı üzerinden "yönetemiyorsunuz" diyerek şu mesajı paylaştı;

"Yapılamayan filyasyon, yetersiz temaslı tespiti ve izlemi, ekonomik çıkarlar için zamanında alınmayan önlemler ve kontrolsüz kaldırılan tedbirler sonucu vaka sayıları hızla arttı. Yanlış politikaların bedelini sağlık çalışanları ve toplum olarak ödüyoruz.''


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