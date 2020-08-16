Türk Tabipleri Birliği’nde yeni yönetim belli oldu

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar içinde en fazla üyesi olan İstanbul Tabip Odası seçimlerini, oyların yaklaşık yüzde 70’ini alan Prof. Dr. Pınar Saip başkanlığındaki Demokratik Katılım Grubu kazandı. Saip, 2000- 2002 yıllarında Güç Birliği Grubu’ndan oda başkanlığına seçilen Prof. Dr. Süha Göksel’den sonra seçimleri kazanan ikinci kadın başkan oldu.





İki yılda bir yapılan İTO seçimleri için hekimler bugün 09.00-17.00 saatleri arası Haliç Kongre Merkezi’nde sandık başına gitti. Seçimlerde Prof. Pınar Saip’in başkan adayı olduğu “Demokratik Katılım Grubu” ile Prof. Dr. Adem Akçakaya’nın başkan adayı olduğu “Hekim Hakları Platformu grupları yarıştı. Seçmen listesinde 30 bin 400 hekim bulunan oda seçiminde, 105 sandıkta oy kullanıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı önlemlerin alındığı seçimlerde yaklaşık 5 bin 500 hekimin oy kullandığı öğrenildi. Seçimlerin ardından Demokratik Katılım Grubu’nun İÜ Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saip’ın başkan olduğu liste, kesin olmayan sonuçlara göre göre oyların yüzde 70’ini alarak seçimi kazandı.





Hekim Hakları Platformu ise yaklaşık yüzde 30 oranında oy aldı. Demokratik Katılım Kurulu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Pınar Saip, Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Murat Ekmez, Dr. Güray Kılıç, Dr. Recep Koç, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Osman Öztürk.