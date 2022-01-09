Türk Tabipleri Birliği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap

Erdoğan, bugün Karaman'da yaptığı konuşmasında, Türkiye'de acil kullanım onayı verilen Turkovac aşısı ile ilgili hiçbir bilgi, araştırma veya yarar zarar sonuçlarının paylaşılmadığını, bilimsel çalışma sonuçlarının paylaşılmaması halinde Turkovac'ı önermeyeceklerini dile getiren TTB'ye sert sözlerle yüklendi.





Erdoğan'ın “Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar ‘böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok ama yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar” sözlerine TTB'den yanıt gecikmedi.





“YİNE TTB'YE SALDIRI SEZONU AÇILMIŞ”





TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sosyal medya hesabından Turkovac ile ilgili uluslararası kayıtları paylaşarak, acil kulanım onayı verilen Turkovac'ın 3. faz verilerinin tamamlanmasına henüz 13 gün kaldığını belirtti. Fincancı, “Yine TTB'ye saldırı sezonu açılmış. Sorun şu ki Turkovac aşı çalışması 3. Faz ön verileri dahi yayınlanmamış, hatta ön verilerin tamamlanma tarihine daha 13 gün, çalışmanın tamamlanmasına 2 yıldan fazla zaman var” ifadelerini kullandı.