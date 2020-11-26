Türk Tabipleri Birliği, bakanlık verilerini yalanladı: Sadece Ankara'daki vak'a sayısı 14 bin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Türk Tabipleri Birliği (TBB) bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin akabinde CHP Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında TTB önemli bir ayrıntıyı dile getirdi.





Basın mensuplarına konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, sadece Ankara'da 14 bin civarında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası tespit edildiğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 bin 351 vaka sayısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.





28 BİN VAK'A GERÇEĞİ YANSITMIYOR





Açıklamalarda bulunan Bulut'un ifadeleri şöyle: "Filyasyon ekipleri ile yaptığımız toplantıda sadece Ankara'daki pozitif vak'a sayısı 14 bin civarında. Bu sadece filyason ekiplerinden gelen rakam, hastanelerdeki rakam değil. Topladığımız da bu 28 bin civarı rakamın gerçeği yansıtmadığını şimdiden söyleyebiliriz."