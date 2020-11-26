Samanyolu Haber /Gündem / Türk Tabipleri Birliği, bakanlık verilerini yalanladı: Sadece Ankara'daki vak'a sayısı 14 bin /26 Kasım 2020 14:15

Türk Tabipleri Birliği, bakanlık verilerini yalanladı: Sadece Ankara'daki vak'a sayısı 14 bin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof Vedat Bulut, "Dün filyasyon ekipleri için sadece Ankara’da 14 bin civarı pozitif vak'a vardı. Türkiye geneli içinde açıklanan 28 bin sayısı şüpheli." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Türk Tabipleri Birliği (TBB) bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin akabinde CHP Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında TTB önemli bir ayrıntıyı dile getirdi.

Basın mensuplarına konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, sadece Ankara'da 14 bin civarında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası tespit edildiğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 bin 351 vaka sayısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

28 BİN VAK'A GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamalarda bulunan Bulut'un ifadeleri şöyle: "Filyasyon ekipleri ile yaptığımız toplantıda sadece Ankara'daki pozitif vak'a sayısı 14 bin civarında. Bu sadece filyason ekiplerinden gelen rakam, hastanelerdeki rakam değil. Topladığımız da bu 28 bin civarı rakamın gerçeği yansıtmadığını şimdiden söyleyebiliriz."
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