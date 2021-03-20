Samanyolu Haber /Gündem / Türk Tabipleri Birliği uyardı: Vaka sayısı 60 bini bulabilir! /20 Mart 2021 09:26

Türk Tabipleri Birliği uyardı: Vaka sayısı 60 bini bulabilir!

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “120-150 milyon doz aşının hızla temin edilip iki üç ay içinde yapılması lazım. Aşılama olursa rahatlama olur” dedi.

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Türkiye’de 6 binler civarında olan vaka sayıları, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü haftası geride kalırken 21 bini aştı. Hem acil servislere başvuru hem de yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları yükseldi. Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı yüzde 51 oranında arttı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, koronavirüs vakalarındaki artışın mutasyonun etkisiyle olduğunu belirterek “Hastaların yüzde 30 kadarı mutant virüsle etkili. Bunun çoğu da İngiltere mutantı” dedi. Şu anda görülen artışın henüz tam olarak normalleşme sürecinden kaynaklanan bir artış olmadığını söyleyen Bulut, “Eğer böyle giderse günde 60 binleri yine bulabiliriz” uyarısı yaptı. 

‘HAZİRANA DÖNEBİLİRİZ’
Bulut, “Şu anda sağlık hizmetinde kapasite aşımı yok. Ama ‘kapasite aşımı’ndan kastımız yoğun bakım yataklarında yüzde 85’e gelinmesidir. Buradan sonrasında da ölümlerin arttığını görüyoruz” uyarısı yaptı. 

Karadeniz Bölgesi’nde vakaların yüz binde 200’ün üzerinde olduğuna dikkat çeken Bulut, “Ankara ve İstanbul’da da vakalar artışta. Eğer böyle giderse günde 60 binleri yine bulabiliriz. Geçen haziranda yaşadıklarımızı yaşayabiliriz. Bu da günlük 200’lü ölümler demektir” uyarısı yaptı.

AŞI GECİKTİKÇE VARYANTLAR ARTABİLİR’
Aşıda tek firmaya bağımlı kalınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedat Bulut, “Bulaşı azalttığımız zaman virüs mutasyon geçirmemeye başlar. Ama aşı süreci uzadıkça varyantların artma riski var” ifadelerini kullandı. Henüz daha normalleşmenin ölçülerinin tam olarak görülmediğini söyleyen Bulut, “Virüsün 7-14 gün kuluçka süresi var. 12 Mart’a kadar biz daha normalleşmenin etkilerini görmedik. Vakalar 12 bin civarındayken bu normalleşme öncesi zamandı. Ama 13 binden sonrasındaki yükseliş tamamen normalleşmenin etkisi. Bunun yanında kongreler, kalabalık toplantılar da vakaları artırdı” yorumunu yaptı. 
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