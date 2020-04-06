Türk Tabipleri Birliği'nden maske ve eldiven uyarısı

TTB, hangi tür maskelerin kullanılabileceğine dair şu önerilerde bulundu:





- Kullanılacak maskeler "tıbbi" maske olmak zorunda değildir. Dünyada genellikle "bez" maskeler veya örtüler kullanılmaktadır.





- Bu tür maskelerin birden çok kez kullanıldığı göz önünde bulundurularak "temiz" olmalarına dikkat edilmelidir.





- Ayrıca el temizliğinin sağlanmadığı durumda maskenin tek başına koruma sağlamayacağı unutulmamalıdır.





- Maske kullanımı sırasında da ellerin göz, burun, ağız ve yüz ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.





- Toplumdaki bireylerin kullanması önerilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.





ELDİVEN GİYMELİ Mİ?





Açıklamada eldiven kullanımına dair de şu uyarılar yer aldı:





-Covid-19’un yayılımını önlemek için el temizliğine dikkat edilmelidir. Kovid-19’dan korunmak için -tıbbi olarak gereken durumlar dışında- eldiven kullanılmamalıdır.Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır.





- El temizliğini sağlamanın temel yolu el yıkamaktır. El yıkama için normal sabunlar yeterlidir, antiseptikli sabunlara veya özel madde içeren temizleyicilere gerek yoktur.





- El yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri veya kolonya kullanılabilir. Ellerde görünür bir kirlenme olmadığı sürece el antiseptikleri veya kolonya, el yıkama kadar etkilidir.





- Maske takmanın korunmada tek başına yeterli olmadığını hatırlayarak el temizliğine dikkat edelim. Ellerimizi gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürmemeye dikkat edelim.