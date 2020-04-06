Samanyolu Haber /Gündem / Türk Tabipleri Birliği'nden maske ve eldiven uyarısı /06 Nisan 2020 22:15

Türk Tabipleri Birliği'nden maske ve eldiven uyarısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) toplu alanlarda maskenin zorunlu tutulması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada "Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır" dendi.

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TTB, hangi tür maskelerin kullanılabileceğine dair şu önerilerde bulundu:

- Kullanılacak maskeler "tıbbi" maske olmak zorunda değildir. Dünyada genellikle "bez" maskeler veya örtüler kullanılmaktadır.

- Bu tür maskelerin birden çok kez kullanıldığı göz önünde bulundurularak "temiz" olmalarına dikkat edilmelidir.

- Ayrıca el temizliğinin sağlanmadığı durumda maskenin tek başına koruma sağlamayacağı unutulmamalıdır.

- Maske kullanımı sırasında da ellerin göz, burun, ağız ve yüz ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

- Toplumdaki bireylerin kullanması önerilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.

ELDİVEN GİYMELİ Mİ?

Açıklamada eldiven kullanımına dair de şu uyarılar yer aldı:

-Covid-19’un yayılımını önlemek için el temizliğine dikkat edilmelidir. Kovid-19’dan korunmak için -tıbbi olarak gereken durumlar dışında- eldiven kullanılmamalıdır.Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır.

- El temizliğini sağlamanın temel yolu el yıkamaktır. El yıkama için normal sabunlar yeterlidir, antiseptikli sabunlara veya özel madde içeren temizleyicilere gerek yoktur.

- El yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri veya kolonya kullanılabilir. Ellerde görünür bir kirlenme olmadığı sürece el antiseptikleri veya kolonya, el yıkama kadar etkilidir.

- Maske takmanın korunmada tek başına yeterli olmadığını hatırlayarak el temizliğine dikkat edelim. Ellerimizi gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürmemeye dikkat edelim.
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