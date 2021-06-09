Samanyolu Haber /Spor / Türk taraftarlar İtalya'daki maça gidemeyecek /09 Haziran 2021 11:17

Türk taraftarlar İtalya'daki maça gidemeyecek

İtalya, EURO 2020'de 11 Haziran'da Roma'da oynanacak İtalya-Türkiye maçına Türkiye'den gidecek Türk vatandaşlarının alınmamasına karar verdi.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020'de 11 Haziran'da A Grubu ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

Cumhuriyet gazetesinin La Repubblica'dan aktardığı habere göre İtalyan hükümeti, 11 Haziran günü Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak karşılaşmaya Kovid-19 önlemleri ve seyahat kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den gidecek taraftarların alınmamasına karar verdi.

Karara göre Schengen bölgesinde oturma izni olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve AB pasaportu taşıyan gurbetçi vatandaşlar karşılaşmaya bilet alabilecek.

İtalya'nın halihazırdaki sınır kontrol politikası, Schengen bölgesi dışından gelenlerin ülkeye alınmaması yönünde. Buna göre, Schengen bölgesi dışında kalan ve Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler'in vatandaşları da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçları izleyemeyecek.
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