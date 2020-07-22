Samanyolu Haber /Gündem / Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti /22 Temmuz 2020 12:38

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış görevinden istifa etti. Yaramış'ın "darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" şeklindeki sözleri tartışılıyordu.

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Geçen nisan ayında Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) olarak atanan Ahmet Yaramış görevinden istifa etti.

Türk Tarih Kurumu’ndan yapılan açıklamada ”14 Temmuz 2020 tarihinde ’15 Temmuz’u Anlamak’ konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu Başkanlığ’ından istifa etmiştir” denildi.

Yaramış Afyon Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu.Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor."

İKİNCİ AÇIKLAMA YETMEDİ

Yaramış, Erdoğan isterse istifa edebileceğini belirtmiş ve yaptığı ikinci açıklamada sözlerinin bağlamından koparıldığını öne sürmüştü.

TARTIŞILAN ATAMA

Yaramış’ın Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanması da tartışmalıydı.

Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkan Yaramış’ın TTK’nın başına atamasına tepki çekmişti.
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