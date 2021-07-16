'Türk teknesi uyarı ateşi açtı' iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19-20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’a düzenleyeceği ziyaret nedeniyle adada gerilim arttı. Rum medyası, bir Türk sahil güvenlik gemisinin Rum sahil güvenlik botuna uyarı ateşi açtığını iddia etti. Peki Erdoğan’ın ziyareti öncesi Kıbrıs’ta gerilim neden yükseliyor?







Kıbrıs'ın kuzeybatısında bir Türk sahil güvenlik teknesinin devriye yapan Rum botuna uyarı ateşi açtığı iddia edildi.





Güney Kıbrıs'tan yayın yapan Kıbrıs Haber Ajansı (CNA), yerel saatle sabah 03.30 sularında Kato Pyrgos (Aşağı Pirgos) kıyılarında rutin devriye görevi yapan Rum sahil güvenlik teknesine Türk teknesinden "ateş açıldığını" bildirdi. Haberde, Aşağı Pirgos liman polisine bağlı, içinde üç mürettebat bulunan Rum teknesinin düzensiz göçe karşı devriye görevi yaptığı ve açılan ateşin ardından Kato Pyrgos limanına sığındığı kaydedildi.





Güney Kıbrıs'tan yayın yapan SigmaTV ise polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türk sahil güvenlik teknesinin Rum teknesini takip ettiğini, dört kez uyarı ateşi açtığını ve liman girişine kadar peşinden gittiğini iddia etti. Polis sözcüsü Hristos Andreu, olay sırasında Rum teknesinin kıyının 11 deniz mili açığında bulunduğunu, uyarı ateşinin ardından da Kato Pyrgos limanına sığınmak zorunda kaldığını bildirdi.





Kato Pyrgos (Aşağı Pirgo), Güzelyurt Körfezinin batı ucunda, Kuzey ve Güney Kıbrıs'ı ayıran Yeşil Hattın batı sınırında yer alıyor.





Güney Kıbrıs, son dönemde Türkiye'den Ada'ya yönelik sığınmacı geçişlerinin büyük oranda artmasından şikayetçi. Kıbrıslı Rumların egemenliğindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan Türkiye, 2016 yılında AB ile imzaladığı mülteci mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerinin Güney Kıbrıs'ı kapsamadığını ilan etmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti, AB içinde nüfus başına en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan üye ülke konumunda.