Samanyolu Haber /Teknoloji / Türk Telekom 8 ilde internet kesintisi yapacak /13 Ağustos 2021 19:14

Türk Telekom 8 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul dahil 8 ilde, belirli bölgelerde ve saatlerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak.

SHABER3.COM

Türk Telekom 8 ilde internet ve telefon kesintisine gidecek. Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı duyuran Türk Telekom kesintinin nedenini ise altyapı çalışması olarak duyurdu.

 İnternet kesintisi yaşayacak 8 il ve ilçeleri ile tarihler şöyle:

İstanbul / Üsküdar 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES

Ankara / Sincan 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA

Ankara / Çankaya 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ

Samsun / İlkadım 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES

Konya / Selçuklu 13.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES SERVİSİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G SES

Konya / Ilgın 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ

Konya / Karatay 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ

Bayburt / Şehir merkezi-Bayburt, 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00

Diyarbakır / Kayapınar 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI

Kocaeli / Darıca, 12.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 3G SES VE DATA SERVİSLERİ

Aydın / Koçarlı, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVİSLERİ

Aydın / Söke, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ

Aydın / Kuşadası, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk Telekom 8 ilde internet kesintisi yapacak Sonraki Haber >>

Felakette Korkunç anlar!

Felakette Korkunç anlar!

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:21:15