Türk Telekom 8 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom 8 ilde internet ve telefon kesintisine gidecek. Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı duyuran Türk Telekom kesintinin nedenini ise altyapı çalışması olarak duyurdu.
İnternet kesintisi yaşayacak 8 il ve ilçeleri ile tarihler şöyle:
İstanbul / Üsküdar 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES
Ankara / Sincan 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA
Ankara / Çankaya 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ
Samsun / İlkadım 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES
Konya / Selçuklu 13.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES SERVİSİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G SES
Konya / Ilgın 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ
Konya / Karatay 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ
Bayburt / Şehir merkezi-Bayburt, 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00
Diyarbakır / Kayapınar 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI
Kocaeli / Darıca, 12.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 3G SES VE DATA SERVİSLERİ
Aydın / Koçarlı, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVİSLERİ
Aydın / Söke, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ
Aydın / Kuşadası, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ