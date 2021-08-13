Türk Telekom 8 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom 8 ilde internet ve telefon kesintisine gidecek. Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı duyuran Türk Telekom kesintinin nedenini ise altyapı çalışması olarak duyurdu.





İnternet kesintisi yaşayacak 8 il ve ilçeleri ile tarihler şöyle:







İstanbul / Üsküdar 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES





Ankara / Sincan 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA





Ankara / Çankaya 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ





Samsun / İlkadım 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES





Konya / Selçuklu 13.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES SERVİSİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G SES





Konya / Ilgın 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ





Konya / Karatay 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ





Bayburt / Şehir merkezi-Bayburt, 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00





Diyarbakır / Kayapınar 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI





Kocaeli / Darıca, 12.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 3G SES VE DATA SERVİSLERİ





Aydın / Koçarlı, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVİSLERİ





Aydın / Söke, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ





Aydın / Kuşadası, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ