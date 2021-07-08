Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom sansüre başladı: HDP'nin mesajını engelledi /08 Temmuz 2021 11:09

Türk Telekom sansüre başladı: HDP'nin mesajını engelledi

Türk Telekom, İzmir’de yapılacak "Demokrasi için bir nefes" mitingine ilişkin HDP’nin üyelerine gönderdiği çağrı mesajını, "faşizm" kelimesi geçtiği için engelledi.

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GSM operatörü Türk Telekom, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yarın “Demokrasi için bir nefes” sloganıyla düzenleyeceği mitingin çağrı mesajını abonelere iletmedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü’nün mitinge çağrı amacıyla 16 bin üyeye ulaştırılması amacıyla anlaşmalı olduğu Türk Telekom şirketi üzerinden kısa bir mesaj gönderdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, HDP’nin gönderdiği “Perşembe günü Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitinge tüm halkımız davetlidir. Denizler kazanacak, faşizm kaybedecek” mesajı GSM operatörü tarafından abonelere iletilmedi.

Türk Telekom yetkilileri, HDP’li yetkililere “faşizm” kelimesi nedeniyle mesajın iletilmediğini ve değiştirilmesi durumunda abonelere gönderileceğini açıkladı.
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