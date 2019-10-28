Samanyolu Haber /Teknoloji / Türk Telekom ve Garanti'den siber saldırı açıklaması /28 Ekim 2019 12:35

Türk Telekom ve Garanti'den siber saldırı açıklaması

Türkiye merkezli şirketleri hedef alan siber saldırı sebebiyle sistemleri çöken Türk Telekom ve Garanti BBVA müşterileri dün saatlerce internete erişemedi. İki şirketten de açıklama geldi.

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Dün Türkiye'ye yönelik olarak Türkiye merkezli sitelere siber saldırı düzenlendi. Saldırı sebebiyle bazı sitelere erişilemedi.

Türk Telekom ve Garanti BBVA’dan sibir ilgili açıklama geldi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç’ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir." denildi.

GARANTİ MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Siber saldırıya maruz kalan Garanti BBVA'nın Twiteer hesabından da konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği sebebiyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." ifadesi yer aldı.
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