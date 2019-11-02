1.887 kişiyi işten attılar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerin yönettiği Türk Telekom 9 ayda toplam 1.887 kişiyi çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarttı.





Erdoğan işadamları ile bir araya geldiğinde "Niye işçi çıkarıyorsunuz?" sorusunu yöneltiyor.





2019 yılı 3'üncü çeyrek mali tablolarına açıklayan firma Toplu İş Sözleşmesi'ne bağlı personel sayısını 10 bin 219 olarak açıkladı.





2018’de bu kapsama giren personel sayısı 10 bin 798 idi. Bu durumda bu kapsama giren personelde 579 azalma yapıldığı görüldü.





İLK 9 AYDA 1.887 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI





Toplu İş Sözleşmesine bağlı olmayan personel sayısı ise 21 bin 311 olarak açıklandı. Bu kapsama giren personel sayısı 2018 sonunda 22 bin 619 idi. Bu kapsamda personelin 1.308 azaldığı görüldü.





Toplam personel sayısı 31 bin 530 olduğu açıklanırken bu sayının 2018 sonunda 33 bin 417 olduğu belirtildi. 2019 yılında grupta toplam 1.887 kişinin işten çıkarıldı.





