Samanyolu Haber /Ekonomi / 1.887 kişiyi işten attılar /02 Kasım 2019 22:47

1.887 kişiyi işten attılar

Türk Telekom'da personel sayısı 33 bin 417'den 31 bin 530'a geriledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın isimlerin yönettiği Türk Telekom'da 9 ayda 2 bine yakın kişi işsiz bırakıldı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerin yönettiği Türk Telekom 9 ayda toplam 1.887 kişiyi çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarttı. 

Erdoğan işadamları ile bir araya geldiğinde "Niye işçi çıkarıyorsunuz?" sorusunu yöneltiyor.

2019 yılı 3'üncü çeyrek mali tablolarına açıklayan firma Toplu İş Sözleşmesi'ne bağlı personel sayısını 10 bin 219 olarak açıkladı. 

2018’de bu kapsama giren personel sayısı 10 bin 798 idi. Bu durumda bu kapsama giren personelde 579 azalma yapıldığı görüldü.

İLK 9 AYDA 1.887 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Toplu İş Sözleşmesine bağlı olmayan personel sayısı ise 21 bin 311 olarak açıklandı. Bu kapsama giren personel sayısı 2018 sonunda 22 bin 619 idi. Bu kapsamda personelin 1.308 azaldığı görüldü.

Toplam personel sayısı 31 bin 530 olduğu açıklanırken bu sayının 2018 sonunda 33 bin 417 olduğu belirtildi. 2019 yılında grupta toplam 1.887 kişinin işten çıkarıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1.887 kişiyi işten attılar Sonraki Haber >>

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup

"Raporlar sahte, yapılan diktatörlük"

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Gece karayolunda büyük sürpriz

Gece karayolunda büyük sürpriz

Bisikletliye şok !

Bisikletliye şok !

KHK bir faciadır, özür diliyorum

KHK bir faciadır, özür diliyorum

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:13:40