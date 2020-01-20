Türk Telekom'dan siber saldırı açıklaması

Google servislerinde erişim sorunu yaşanıyor. Youtube, Gmail ve Google arama motoru gibi servislere erişemeyen kullanıcılar tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Twitter’da “#Google” etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.







Google hizmetlerine erişim sorunların yer aldığı haritada da, Türkiye’de kesinti yaşandığı görülüyor.Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamada erişim sorunun “siber saldırı”dan kaynaklandığını belirtildi.





Açıklamada, “Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır” denildi.





Sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





“Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir. Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”





Japon şirketi Mitsubishi Elektrik’in büyük çaplı siber saldırıya uğradığı açıklandı.Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, Mitsubishi Grup’tan yapılan açıklanmada ilk kez geçen yıl haziranda Japonya’daki ağ bilgisayarlarında şüpheli faaliyete rastlanmasının ardından başlatılan iç soruşturma sonucunda, bunun büyük çaplı bir siber saldırı olduğu ve bu yolla ağlardan büyük miktarda bilgi çalındığının anlaşıldığı belirtildi.





Siber saldırı nedeniyle çok sayıda özel yazışma ve dokümanın bilgisayar korsanlarının eline geçtiği aktarılan açıklamada, bunlar arasında Savunma Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Otoritesi gibi hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaların yanı sıra elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon ve demir yolu gibi altyapı hizmeti sağlayan özel şirketlerle yürütülen projelere dair bilgilerin bulunduğu ifade edildi.





Açıklamada, çalınan bilgilerin altyapı projelerine dair hassas bilgileri içermediğinin altı çizilerek, saldırının yol açtığı endişe ve kaygılar nedeniyle özür dilendi.





Yunanistan’da da, 17 Ocak günü Atina Borsası, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı gibi çok sayıda kamu kurumunun sitesi siber saldırı sonucu çökmüştü.