Türk Telekom'un devri için onay çıktı

Türk Telekom hisseleriyle ilgili tartışmalara neden olan onay sürecinin tamamlandığı açıklandı.







Evrensel'de yer alan habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), LYY Telekomünikasyon AŞ'de olan yüzde 55'lik Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine onay verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), LYY Telekomünikasyon AŞ'de olan yüzde 55'lik Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine onay verdi.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon AŞ'de olan yüzde 55 Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na satışına ilişkin taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu." denildi.