Türk Toraks Derneği'nden Covid-19 uyarısı: Bakanlık kontrolü kaybetti

Bir grup Türk doktor, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs ile ilgili verilerin araştırmacılarla paylaşmamasının konu üzerine çalışma yapılmasını zorlaştırdığını ifade etti.



Türk Toraks Derneği'nden Hasan Bayram, Nurdan Köktürk, Osman Elbek, Oğuz Kılınç, Abdullah Sayıner ve Elif Dağlı gibi doktorlar tarafından kaleme alınan makalede pandeminin ilk günlerinde TUBİTAK ve çeşitli tıp enstitülerine bakanlığın destek vermesinin memnun edici olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda şeffaf davranılmadığını aktardı.







The Lancet'te yayımlanan makalede yazarlar, Sağlık Bakanlığı'nın temel verileri paylaşmak konusunda "isteksiz" davrandığını ve beraber çalışmayı reddettiğini ifade etti.





Doktorlar, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 üzerine yapılacak araştırmalar için bağımsız etik komitelerine başvurmadan önce izin alınmasını zorunlu hale getirmesini "son darbe" olarak nitelendirdi. Yapılanın daha önce Türkiye'de eşi benzeri görülmediğini ifade eden doktorlar, durumun Anayasa'ya da aykırı olduğunu yazdı.





Salgının ilk günlerinden itibaren açıklanan Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ile aşırı ölüm sayısı* arasında tutarsızlık olduğunu ifade eden hekimler, verilerin paylaşılmamasının kamu, sağlık ve bilim sektörü çalışanlarında "gerilim yarattığını" belirtti.





Makalenin sonunda, "Biz hekimler ve doktorlar Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 üzerine bağımsız araştırmalara getirdiği kısıtlamalardan endişeliyiz. Sağlık Bakanlığı'nın tekrar Anayasa'ya uyma kararı alacağını umuyoruz" şeklinde çağrıda bulunuldu.